ヴァンフォーレ甲府は6日、2026シーズンのスタッフ体制と選手背番号が決定したことを発表した。甲府は昨季J2リーグ戦で13位。今季は大塚真司前監督に代わり、渋谷洋樹氏が新たに指揮を執る。以下、2026シーズンの新体制■スタッフ▽監督渋谷洋樹▽コーチ横谷亮石原克哉▽GKコーチ山岸範之▽フィジカルコーチ坂本哲也■選手1 GK 河田晃兵2 DF 井上樹3 DF 野澤陸4 DF 山本英臣5 DF 一瀬大寿6 MF 小林岩魚7 MF 荒木翔8 MF 安田虎