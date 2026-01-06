清水エスパルスは6日、トランジションコーチを務めていた市川大祐氏(45)が清水エスパルスユースの監督に就任することを発表した。市川氏は現役時代に右サイドを主戦場とし、清水や日本代表で活躍。2002年の日韓ワールドカップでは初のベスト16進出に貢献した。引退後は清水のアカデミー監督やトップチームコーチを歴任。クラブは昨年12月、澤登正朗氏が同シーズンをもって清水ユース監督を退任することを発表していた。以下