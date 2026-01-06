SC相模原は6日、名古屋グランパスからGK杉本大地(32)が完全移籍で加入することを発表した。杉本はこれまで京都サンガF.C.、徳島ヴォルティス、横浜F・マリノス、ジュビロ磐田、ベガルタ仙台でプレーし、2023年に名古屋へ完全移籍。加入後は公式戦の出場がなく、昨年12月に契約満了が発表されていた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●GK杉本大地(すぎもと・だいち)■生年月日1993年7月15日(32歳)■出身地神奈川県■