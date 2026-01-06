ジェフユナイテッド千葉は6日、DF米倉恒貴(37)との契約を更新したことを発表した。米倉は昨季公式戦で12試合に出場。チームはJ2リーグ戦を3位で終えると、J1昇格プレーオフを制し、17年ぶりのJ1復帰を果たした。以下、クラブ発表コメント『昨年は僕のサッカー人生の中で本当に最高の瞬間を経験することができました!あのスタジアム全体が1つになった最高の瞬間を一生忘れることはありません。本当にありがとうございました!今