ブリスベン国際大会期間：2026年1月4日～2026年1月10日開催地：オーストラリア ブリスベンコート：ハード（屋外）結果：[ファンニ シュトッラル / 加藤 未唯] 1 - 2 [リュドミラ キチェノク / ナディヤ キチェノク] 試合の詳細データはこちら≫ ブリスベン国際第3日がオーストラリア ブリスベンで行われ、女子ダブルス1回戦で、ファンニ シュトッラル / 加藤 未唯とリュドミラ キチェノク