サンディスクは1月6日（火）、米国ラスベガスで開催中の家電見本市「CES 2026」において、クリエイター、ゲーマー、専門家向けの内蔵SSD製品ラインを「SANDISK Optimus」ブランドに統一すると発表した。 これまで「WD_BLACK」や「WD Blue」の名称で展開していた製品群を刷新し、サンディスクブランドのもとに統合する。 新ブランドは「SANDISK Optimus」「SANDISK Optimus GX」「SANDISK Optimus GX PRO