「わが国は世界4大強国であるロシア、日本、中国、アメリカの中心に位置している。韓半島（朝鮮半島）を取り巻く外交環境は、米中関係が『史上最悪』と言われるほど悪化している点で、さまざまな不便を伴っている。韓国のように、アメリカの同盟国でありながら中国・ロシアと隣接し、さらに中国への経済依存度が極めて高い国にとって、これは深刻な挑戦と言わざるを得ない。（中略）わが国の国益に資さないものを放置してはならな