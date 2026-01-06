日本ハム公式チア、ファイターズガールが６日、「【２０２６シーズンファイターズガールメンバー】」として公式インスタグラムを更新。「２０２６シーズンのファイターズガールメンバーをご紹介いたします」としてエスコンフィールドでの集合写真を投稿した。新メンバー１４人、継続メンバー１３人の計２７人で活動。今シーズンのキャプテンは駒野稀子、サブキャプテンは上野菜奈子が務めるとした。「どうぞ２０２６シーズン