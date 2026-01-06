冬枯れ木立信じた桜年の瀬の休日、春は桜で知られる目黒川の遊歩道を歩いた。木立はすっかり落葉し、冬枯れした枝越しの寒空が、いっそう広く見えた。電車に乗ると、ドア付近に立つ制服姿の男子生徒が、英単語帳らしき小ぶりな本を、赤い半透明のシートで覆い、声を出さず口元だけを動かしていた。大学受験生なのかな、と思った。いま私の娘は、この冬の大学受験に向け、連日、塾に通っている。私も３０年近く前、大学受験に