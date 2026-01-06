2025年クリスマスイブ。再び万世橋交差点を渡り、東京・秋葉原のライブハウス「パームス秋葉原」に向かう。目的も再び、Valuence INFINITIESの単独ライブ「ROUNDS LIVE」だ。25−26SEASONのまっただ中に取り組む、挑戦的なステージの第2弾。今回はメンバーで活動するスペシャルバンド「夢弦」のライブからスタートした。ボーカルとギターとベース、キーボード、ドラムによる編成で、ダンスチームらしく2人のパフォーマーが彩りを添