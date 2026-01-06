メーガン妃が今春、初めて大人向けの書籍を出版することが発表された。英紙デーリー・メールが５日、報じた。メーガン妃はネットフリックス番組「ウィズ・ラブ、メーガン」を契機に初の料理本を準備中で、自身の料理マニュアルを披露する予定だという。料理は「シングルフライパンスパゲッティ」や「虹をテーマにしたフルーツサラダ」、さらには彼女の大好きなジャムやマーマレードのレシピも含まれている可能性があるという。