プロ野球ＯＢの高木豊氏が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでＤｅＮＡの今季開幕スタメンの陣容を早くも予想した。高木氏の提示したオーダーは以下の通り。１番・中堅蛯名達夫２番・右翼ヒュンメル３番・左翼佐野恵太４番・二塁牧秀悟５番・一塁筒香嘉智６番・三塁宮崎敏郎７番・捕手山本祐大８番・遊撃石上泰輝９番・投手東克樹２番には「打ってくれるならという期待も込めてだけど」と