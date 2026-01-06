【Steam「D3PUBLISHER SALE」】 開催期間：1月6日2時頃～1月13日2時頃（日本時間） ディースリー・パブリッシャー（D3P）とDogenzaka LabのPCゲームソフトがお買い得価格になるセールがSteamにて開催されている。期間は1月6日から1月13日2時頃（日本時間）まで。 期間中は、爽快サイボーグJKアクション「ゼンシンマシンガール」が30％OFFに