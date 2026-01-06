2026年の年頭にあたり、ピュア・ストレージ・ジャパン 代表執行役員社長 五十嵐光喜氏は年頭所感として、以下を発表した。○AI時代のモダナイズはデータから始まる明けましておめでとうございます。平素よりピュア・ストレージに対するご支援に厚く御礼申し上げます。日本中の組織がDXを加速させる中、ある1つの真実が認識されはじめています。それは、あらゆるビジネスの成功の中心に、データがあるということです。AIイノベーシ