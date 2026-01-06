【モデルプレス＝2026/01/06】タレントの菊地亜美が1月5日、自身のInstagramを更新。家族での年越しシンガポール旅行の様子を公開した。【写真】35歳元アイドル「おしゃれ」シンガポールでの豪華年越しショット◆菊地亜美、家族での初海外年越し公開「年末年始は、シンガポールに行ってきました」という菊池は「毎年年越しは義実家や家で過ごすのが定番だったので、初めて海外での年越し」と家族で初めて海外で年を越したことを告