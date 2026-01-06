小さい子を連れて長時間電車に乗るのは、本当に気をつかいますよね。筆者の知人も帰省のため電車を利用した際、子どもが落ち着かず手を焼いたそうですが、そんな彼女にお母さんが“とあるアイテム”を持たせてくれていたのだとか。 実家に帰省