FIFAワールドカップ2026で、地球外生命体が姿を現すかもしれないという。UFO研究家で映画監督のマーク・クリストファー・リーは、ノストラダムスやババ・ヴァンガらの予言を調査。今年アメリカ・カナダ・メキシコで開催される同イベントで、大規模な地球外生命体の存在が明らかにされると指摘している。 【写真】静岡と茨城の上空に〝謎の発光体〟!? 撮影者が証言「ＵＦＯだと思います」