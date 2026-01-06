丸亀警察署 香川県丸亀市の社宅に侵入してスマートフォンなど盗んだとして、ブラジル国籍で丸亀市に住む溶接業の男（42）が6日、住居侵入と窃盗の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2025年10月26日午前8時ごから翌27日の午後0時15分ごろまでの間、丸亀市の25歳の男性が住む社宅に侵入し、スマートフォンやゲーム機など7点（時価5万4000円相当）を盗んだ疑いが持たれています。 警察の調べ