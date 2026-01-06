「無期懲役」の刑が確定したのは伊那市西箕輪の無職、橋爪亮太被告（30）です。判決によりますと橋爪被告は2022年12月1日の深夜から翌日の昼すぎにかけて伊那市の住宅で原貴努代さん（当時85）の首を絞めて殺害し印鑑や通帳などを奪いました。裁判で検察側は「原さんを殺害して金品を奪おうとした強盗目的だった」として橋爪被告に「無期懲役」を求刑。一方の弁護側は「見つかったら逃げるつもりで殺害しようと考えていたわけでは