高市首相は自民党の仕事始めで「少数与党で厳しい運営が続く」と述べ、結束を呼びかけました。高市首相「私たちも先人に学びながらそのご努力の上に今の日本があることを心にとめながらしっかりと働いて参りましょう」高市首相は6日、自民党本部で開かれた新年仕事始めの会で「少数与党で厳しい運営が続く」との認識を示した上で「力を合わせて頑張って参りましょう」と一致結束を呼びかけました。また、鈴木幹事長は、記者会見で