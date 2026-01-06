俳優の京本政樹(66)が6日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。超大物のバッグに火をつけた過去について語った。番組では“京本政樹のスター伝説”として驚きのエピソードを紹介。京本は落語家の笑福亭鶴瓶のバッグに火をつけたと紹介され、「鶴瓶さんって、皆さんあんまり記憶ないと思うけど『必殺仕事人』のメンバーなんですよ」とかつて共演した仲であると打ち明けた。40年ほど前の話で、