「儲かる株を購入できる」などと嘘を言い、約4000万円をだましとった疑いで無職の男が逮捕されました。西田成人容疑者（61）は40代の男性に「儲かる株を購入できるくじに当選した」などと嘘を言い、約4000万円だましとった疑いが持たれています。男性はSNSで見つけた株の広告にアクセスしたことをきっかけに投資の勧誘を受け、被害に遭ったということです。不審に思った男性が警視庁に相談し、現金の受け渡し場所に現れた西田容疑