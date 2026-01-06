札幌・東警察署は2026年1月5日、江別市に住む配管工の男（46）を住居侵入と暴行の疑いで逮捕しました。男は2023年2月3日午後8時50分ごろ、札幌市東区の共同住宅の一室に侵入し、帰宅した住人の女性（46）と鉢合わせとなり、女性の両肩を突き飛ばす暴行を加えた疑いが持たれています。女性にけがはありません。警察によりますと、防犯カメラの映像などから男を特定し、逮捕に至ったということです。調べに対し男は「アパート