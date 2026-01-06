2026年1月10日（土）にツインメッセ静岡 北館大展示場にて開催を予定している『SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（SDGs推進 TGC しずおか 2026）が追加情報を発表した。『SDGs推進 TGC しずおか 2026』ACEesから作間龍斗と深田竜生が出演2025年に20周年を迎えた東京ガールズコレクション（TGC）は、この記念すべきアニバーサリーイヤーを共に創る公式サポーターとして、2025年2月に結成されたSTARTO ENTERT