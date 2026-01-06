1月2日、皇居では新年を祝う新年一般参賀が行われた。午前と午後合わせて5回のお出ましがあり、1回目が始まる10時過ぎには、それまでの曇り空から太陽の光が差し込み始め、ベランダ前は温かな雰囲気に包まれた。【写真】一般参賀で、愛子さまに美智子さまがにこやかにお応えになる場面愛子さまの自然な振る舞いに注目が参賀者の入場が開始されると、会場では「押さないでください」というアナウンスが流れるほど多くの人が詰め