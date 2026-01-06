和歌山県警岩出署は6日、依頼人から請け負った相続不動産の売却で振り込まれた現金約512万円を着服したとして業務上横領の疑いで、和歌山弁護士会所属の弁護士矢田裕己容疑者（41）＝同県紀の川市＝を逮捕した。署によると、容疑者は和歌山市内で法律事務所を経営。横領した金は投資に使ったという。5日に署に自首した。逮捕容疑は昨年11月、土地の売買業務で生じた現金を相続人に分配せず、横領した疑い。