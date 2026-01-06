アメリカのトランプ大統領の支持基盤でアメリカ第一主義運動、通称「MAGA」派の代表格として知られていた共和党のグリーン下院議員が5日、トランプ氏との対立を理由に議員辞職しました。グリーン氏はトランプ政権の物価高対策や医療政策、性的人身売買の罪で起訴され自殺したジェフリー・エプスタイン氏に関する文書の公開などをめぐりトランプ大統領との対立を深め5日、任期半ばで下院議員を辞職しました。グリーン氏はトランプ氏