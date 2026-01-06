2026年の年頭にあたり、TISインテックグループのTISは年頭所感として、以下を発表した。2026年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶申し上げます。2025年は、国内では日経平均株価が史上最高値を更新し、企業業績が好調に推移した一方、世界的なインフレの長期化による物価上昇など不透明な社会情勢も継続しました。また、生成AIをはじめとするテクノロジーが急速に進化し、社会や企業活動の在り方を大きく変えようとしています。こ