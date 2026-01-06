◆第６０回シンザン記念・Ｇ３（１月１２日、京都競馬場・芝１６００メートル）ディアダイヤモンド（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父サートゥルナーリア）は重賞でも通用する逸材だとみている。初戦は１４００メートルで追走に忙しく３着。それでも最後まで脚は伸ばしていた。１ハロン延長した２戦目が優秀で、７馬身差で圧勝。スピードの違いで先手を取り、ノーステッキで突き抜けた。上がり３ハロンも３２秒９と評価できる。