今季１７年ぶりにＪ１を戦う千葉は６日、ＤＦ米倉恒貴（３７）との契約更新を発表した。チーム最古参の米倉は、昨季リーグ戦１１試合に出場。プレーオフ準決勝の大宮戦では０―３からの４―３での逆転勝利につながる３点目のアシストをマークするなど、ピッチ内外でＪ１復帰に貢献した。米倉にとってはＧ大阪時代の１９年以来、７年ぶりにＪ１の舞台でプレーすることになった。米倉はクラブを通じ、コメントを発表。「昨年は僕