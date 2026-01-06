JR西日本によりますと、島根県東部を震源とする地震の発生を受けて、山陽新幹線は岡山駅から広島駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後1時に運転を再開しました。これで全線で再開しましたが、東海道新幹線と山陽新幹線で遅れが発生しています。