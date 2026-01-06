アメリカのベネズエラでの軍事作戦を受け、国連の安全保障理事会は5日、緊急会合を開き、各国からはアメリカの国際法違反を指摘する声が相次ぎました。アメリカウォルツ国連大使「これは合法的な起訴状に基づく法執行活動だった」ベネズエラモンカダ国連大使「ベネズエラは、アメリカによるいかなる法的根拠も欠いた不当な武力攻撃の対象となった」ベネズエラはまた、攻撃の狙いは「石油など天然資源だ」と訴えました。また、