ºòÇ¯11·î¤ËNMB48¤òÂ´¶È¤·¤¿¾®Åè²ÖÍü¡Ê26¡Ë¤¬6Æü¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°5»þ¡Ë¤Î²ÐÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¾®Åè¤Ï19Ç¯¤«¤éÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ª¤ÏÄ«¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡È¤ª¤ÏÄ«¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢²ÐÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ËÈ´¤Æ¤­¤µ¤ì¡¢¡Ö¡Ø¤ª¤ÏÄ«¡Ù¤Ë¤Ï¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢7Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤Î