大雪が見込まれる7日、8日は列車の運行に影響がでる可能性があるとして、JR秋田支社は列車運行の見通しを発表しました。JR秋田支社によりますと、列車の遅れや運休の可能性があるのは、奥羽線の院内駅と大曲駅の間と大館駅と青森の青森駅の間です。この区間では大雪が見込まれる7日夜ごろから8日の終日にかけて、列車の運行に影響が出る可能性があるということです。今後の天候によっては運行の見通しが変更される場合があります。