一生モノとして一大決心する価値あり！2025年10月4日、マツダ「ロードスター」に「究極のロードスター」ともいえる2つのスペシャルモデルがデビューしました。その後のユーザーの反響など、首都圏のマツダディーラーに問い合わせてみました。【画像】超カッコいい！ これが「究極のロードスター」です！ 画像で見る（30枚以上）究極のロードスターと断言して良いであろう2台のモデルとは、マツダのモータースポーツ活動にお