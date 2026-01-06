つるつるデザインの新型SUV！ソニー・ホンダモビリティは、米国ネバダ州ラスベガスで2026年1月6日（現地時間）から開催される「CES2026」に先立ち、1月5日にプレスカンファレンスを実施。ここで新たなプロトタイプ「AFEELA Prototype 2026」を世界初公開しました。ソニー・ホンダモビリティは、「高付加価値のエレクトリック・ビークル（EV）」の販売とサービスを行う新会社として、資本金100億円（出資比率ソニーグループ50％