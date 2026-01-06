鹿児島県警は6日、霧島市牧園町宿窪田の路上で1日午後3時40分ごろ、刃物のような物を所持している男の目撃があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は50〜60歳くらいで身長170程度のやせ形。黒色のキャップ、白色マスク、サングラス、上衣黒色の長袖パーカ、下衣黒色の長ズボン着用、自転車使用。