JR東海によりますと、1月6日午前に山陰地方で発生した地震の影響でJR山陽新幹線が一部区間で運転を見合わせたのに伴い、JR東海道新幹線の一部列車に遅れが出ています。 JR東海では、今後、行先の変更や運休が発生する可能性があるとして、列車の運行状況に注意するよう呼びかけています。（1月6日午前11時半現在）