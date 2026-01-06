2025年12月、静岡県長泉町で高齢の夫婦が拘束され、現金約1000万円が奪われた強盗事件で、逮捕された少年の1人が「自分から闇バイトに応募した」などと供述していることが新たに分かりました。 【動画】「自分から闇バイトに応募した」逮捕された少年が供述 現金約1000万円が奪われた強盗傷害事件＝静岡・長泉町 この事件は2025年12月、長泉町納米里（なめり）にある会社兼住宅で、高齢の夫婦が口と手をテープで縛られ、現