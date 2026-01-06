午前１０時１８時に発生した地震の影響で、運転見合わせが続いていた山陽新幹線が全線で運転を再開しました。ＪＲ西日本によりますと、午前１０時１８分に山陰地方で発生した地震の影響により、相生駅〜徳山駅間の地震防災システムが動作し、安全確保のため、送電を停止。一時は、新大阪駅と博多駅の間で、上下線とも運転見合わせとなり、新大阪より東の東海道新幹線でも遅れが発生していました。その後、見合わせ区間は岡山駅と広