アメリカのトランプ政権がベネズエラでマドゥロ大統領を拘束した軍事作戦をめぐり、木原官房長官は、「我が国は直接の当事者ではなく、詳細な事実関係を十分把握する立場にはない」として「法的評価を含めてコメントを差し控える」と述べました。国際社会で国際法や国連憲章に違反するとの指摘が出る中日本政府として評価を避けた形です。一方で木原長官は一般論とした上で「当然ながら国連憲章を含む国際法上の原則は尊重されなけ