Ｊ１Ｃ大阪が６日、ヨドコウ桜スタジアムでチーム始動練習を行った。８００人のファンがスタジアムに足を運んだ中でイレブンは軽快な動きを披露。ＭＦ香川真司（３６）らは時折、笑顔をのぞかせながらボール回しやランニングをして汗を流した。２月から６月にかけて行う特別大会「百年構想リーグ」を控え、開幕戦はＧ大阪との大阪ダービー。２０２５年シーズンで主将を務めたＭＦ田中駿太（２８）は「目標は優勝。十分ハーフ