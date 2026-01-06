「大相撲・初場所」（１１日初日、両国国技館）新大関の安青錦（２１）＝荒汐＝が６日、両国国技館の相撲教習所で行われた時津風一門の連合稽古に参加。わずか７番で稽古を切り上げた。関取衆の申し合いが続き、四股などで準備していた安青錦が土俵に入った。最初は関脇霧島を指名し、３番で２勝１敗。次は小結若元春を相手に４番で３勝１敗。そこで「ありがとうございました」と、稽古を終えた。頭を付け、低い体勢では相