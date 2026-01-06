【その他の画像・動画等を元記事で観る】『キミとアイドルプリキュア♪』の声優キャスト＆主題歌歌手による“キラッキランラン〜♪”なライブの劇場上映が決定した。2025年10月18日（土）にパシフィコ横浜 国立大ホールにて開催された1日限りのスペシャルライブ『キミとアイドルプリキュア♪LIVE2025 You&I＝We’re IDOL PRECURE』。『キミとアイドルプリキュア♪』の声優キャスト、主題歌歌手、そしてアイドルプリキュアの5人