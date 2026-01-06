【モデルプレス＝2026/01/06】ジュニアの5人組グループ・ACEes（エイシーズ）の作間⿓⽃と深⽥⻯⽣が、1⽉10⽇にツインメッセ静岡 北館⼤展⽰場にて開催される「SDGs推進 TGC しずおか 2026」（以下、TGCしずおか2026）に出演することが決定した。【写真】ジュニア、目標を堂々宣言「デビューを必ず」◆ACEes作間⿓⽃＆深⽥⻯⽣「TGCしずお