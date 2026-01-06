【モデルプレス＝2026/01/06】BUDDiiSの森愁斗（SHOOT）が6日、自身のInstagramストーリーズを更新。4日に開催された「New Beginning Fes 2026」の企画コーナーにて負傷し右上腕骨骨幹部骨折と診断されたことを受け、現状を報告した。【写真】腕骨折のアイドル、お見舞い・連絡した共演者◆森愁斗（SHOOT）ストーリーで報告森は「皆様たくさんの温かいコメント本当にありがとうございます！」と感謝。「みんなが楽しく参加していた