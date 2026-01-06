メ～テレ（名古屋テレビ） 6日午前、中国地方で最大震度5強の地震がありました。 東海3県では、名古屋市などで震度2の揺れが観測されています。 6日午前10時18分ごろ、島根県松江市や鳥取県境港市などで震度5強を観測しました。 震源は島根県東部で、震源の深さは10km、地震の規模を示すマグニチュードは6.2と推定されています。 この地震による津波の心配はありません。 東海3県では、名古屋市港区や三