ファミリーマート・ローソン・セブン-イレブンのコンビニ3社は、2026年1月6日から12日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。1月6日時点で発表されている、3社のキャンペーン対象商品と引換商品をまとめました。「ワンタン」や「かむかむレモン」も無料にファミリーマートでもらえる商品ファミリーマート各店では、様々な飲料やアイスがもらえます。1つめの対象商品は、アサヒ「ウ