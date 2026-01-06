1月5日（現地時間4日、日付は以下同）。ニューオーリンズ・ペリカンズは、敵地カセヤ・センターで行われたマイアミ・ヒート戦を106－125で落とし、連敗が7へ達した。 ペリカンズではトレイ・マーフィー三世が27得点8リバウンド5アシスト、ジェレマイア・フィアーズが21得点、デリック・クイーンが13得点6リバウンド4アシスト、ザイオン・ウィリアムソンが12得点5リ