JR西日本によりますと、山陽新幹線は、地震による設備点検のため、岡山駅～広島駅で運転を見合わせていましたが、午後1時に運転を再開したということです。現在、新大阪～博多間で遅れが発生しています。 また、JR西日本では山陽新幹線は地震による設備点検遅れのため、臨時列車を運転するとしています。 【新大阪⇒博多方面】のぞみ６８１号岡山駅～博多駅間（のぞみ２１号の運転時刻・停車駅） （停車駅